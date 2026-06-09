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НовостиПолитика9 июня 2026 16:01

Зеленский нелепо оправдался перед Прибалтикой за случаи с дронами ВСУ: он назвал их единичными

Зеленский назвал единичными случаи прилетов украинских дронов в страны Балтии
Арина СЕРОВА
Зеленский назвал единичными случаи прилетов украинских дронов в страны Балтии

Зеленский назвал единичными случаи прилетов украинских дронов в страны Балтии

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский решил нелепо оправдаться перед странами Балтии за появление украинских дронов в их небе, назвав эти случаи «единичными». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидерами государств Северной Европы и Прибалтики.

Как известно, в балтийских странах все чаще стали замечать вторжение беспилотников ВСУ. Часть из них падает на окраинах городов, другая попадает на гражданские объекты. За эти инциденты Киев получал выговор как от пострадавших сторон, так и от Еврокомиссии.

«В небе Латвии, Литвы, Эстонии, <...> когда появляется украинский дрон, <...> это не массово. Единичные такие случаи были», - сказал Зеленский.

Ранее KP.RU писал, что в начале мая украинский безэкипажный катер заметили на побережье Греции. Морская техника была начинена взрывчаткой. Власти Афин подтвердили информацию, что катер принадлежит ВСУ.