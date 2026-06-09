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НовостиПроисшествия9 июня 2026 16:11

На нефтебазе в кубанском Усть-Лабинске потушили пожар после атаки БПЛА

В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе
Вениамин ЗАХАРОВ
На нефтебазе в кубанском Усть-Лабинске потушили пожар после атаки БПЛА

На нефтебазе в кубанском Усть-Лабинске потушили пожар после атаки БПЛА

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Лабинске в Краснодарского края ликвидировали возгорание на нефтебазе вследствие атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает ЕДДС Усть-Лабинского района со ссылкой на штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

«По информации штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, работы по тушению пожара завершены. Возгорание полностью ликвидировано», - отмечается в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что от падения обломков беспилотников утром 6 июня вспыхнула ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Площадь пожара на территории нефтебазы составляла около 5 тысяч квадратных метров.

Предварительно также сообщалось, что пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не было.