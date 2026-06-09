Балерина Мариинки повторила схему Долиной и судится за квартиру в 9 млн рублей. Фото: vk.com/mariinsky

87-летняя балерина и балетмейстер Мариинского театра, народная артистка Габриэла Комлева судится за квартиру, которую продала в 2024 году за 9,2 млн рублей. Об этом пишет «КП-Петербург». История сильно напоминает инцидент с Ларисой Долиной с куплей-продажей ее жилья.

Вырученные деньги пенсионерка отдала мошеннику, который представился сотрудником ФСБ. Она передала миллионы курьеру у памятника Римскому-Корсакову, в сотне метров от Мариинского театра.

Покупательницей квартиры в Царском Селе стала IT-архитектор из Ленобласти Светлана Пичугова. По ее словам, сделка прошла через риэлторов, все документы были в порядке, а Комлева в свои 85 лет обладала ясным умом и прекрасно поставленной речью.

Спустя год новая собственница сделала в квартире ремонт на 300 тысяч рублей, но получила повестку в суд — балерина требует отменить сделку. Производство по делу приостановлено до психолого-психиатрической экспертизы. Комлева признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, виновных пока не нашли. Адвокат покупательницы отмечает, что в суде балерина сама подтвердила понимание сути договора купли-продажи.

Ранее KP.RU писал, что в Рязанской области пенсионерка перевела 400 тысяч рублей лже-сотрудникам ФСБ. Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли дропперов — ими оказались жители Кемеровской области, которые обналичили деньги.