Захарова заявила, что украинцы превратились в ресурс для заработка Зеленского. Фото: МИД РФ.

Боевые действия для Владимира Зеленского похожи на игру в казино, где на кон поставлены жизни мирных людей. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

По словам Захаровой, обещания мира по этой логике превращаются в способ получать многомиллиардную помощь от западных союзников. Она считает, что последняя встреча Зеленского с евролидерами в Лондоне прошла с той же целью - получение очередной прибыли.

«Война для него - казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов», - написала дипломат.

Представитель ведомства обвинила украинского экс-комика в том, что его политика обернулась тяжелыми последствиями для собственного народа. Граждане Незалежной, по ее мнению, буквально превратились в ресурс для заработка, который быстро уходит в могилу.

Тем временем российский глава Владимир Путин в конце мая заявлял, что ситуация на передовой складывается лучшим образом для ВС РФ. По его словам, это позволяет говорить о приближении завершения боев на Украине.