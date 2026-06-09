Послы ЕС начнут обсуждение 21-го пакета антироссийских санкций 10 июня Фото: REUTERS.

Постоянные представители 27 стран ЕС начнут обсуждение 21-го пакета санкций против России в среду, 10 июня. Об этом говорится в повестке Комитета постоянных представителей ЕС.

«Запретительные меры в связи с нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины и ограничительные меры против Белоруссии», - говорится в одном из пунктов повестки дня заседания, которое состоится в среду.

Ранее появилась информация, что Еврокомиссия включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против РФ.

Кроме того, стало известно, что ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21-й пакет антироссийских санкций.

В свою очередь заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономика вводящих санкции против России стран стремительно уменьшается.