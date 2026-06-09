«Здесь никогда ничего не работает»: жена сбежавшего из России стендап-комика Романова пожаловалась на жизнь за границей

Жена уехавшего из РФ комика Романова пожаловалась на жизнь в Португалии. Фото: кадр с видео youtube.com

Супруга стендап-комика Дмитрия Романова, покинувшего Россию в 2022 году, рассказала о трудностях, с которыми семья столкнулась при переезде в Португалию. Марина в видео на YouTube описала жизнь в европейской стране фразой «здесь никогда ничего не работает». По ее словам, основные проблемы связаны с любовью португальцев к праздникам и постоянными форс-мажорами.

Пара столкнулась с трудностями уже при переезде из одного дома в другой. Как пояснила жена юмориста, хозяева нового жилья долго не могли вывезти свою мебель и постоянно затягивали сроки.

«В процессе общения постоянно у них что-то менялось, постоянно какие-то форс-мажоры», – поделилась Марина. Она добавила, что португальцы все время отмечают какие-то праздники, из-за этого в стране часто бывают выходные, а дела решаются крайне медленно.

Ранее KP.RU писал, что стендап-комик Дмитрий Романов по инициативе ФСБ лишен российского гражданства, а также ему запрещен въезд в РФ. Отмечалось, что артист работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину