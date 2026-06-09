Белая акула напала на сотрудника военно-морской базы во Флориде Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В американском штате Флорида белая акула напала на сотрудника военно-морской базы NSA Panama City. Инцидент произошел в 8 июня, когда мужчина решил искупаться во время обеденного перерыва в Мексиканском заливе. Хищница схватила его и начала раздирать на части.

Как сообщает FOX Weather, пострадавший – гражданский служащий Центра военно-морских надводных сил. Он получил тяжелые травмы обеих рук. Пожарно-спасательная служба базы оперативно прибыла на место и доставила мужчину в местную больницу в критическом состоянии. В администрации базы пообещали раскрыть дополнительные детали, когда они появятся.

Ранее KP.RU писал, что в Египте из-за активности акул власти отменили все морские экскурсии для туристов, а также закрыли пляжи и причалы. Туристы сообщают, что видели хищников прямо во время купания в Хургаде, отдыхающие полагают, что акул к берегу пригнал шторм.