ЕС предложил полностью запретить ввоз российской рыбы Фото: REUTERS.

Евросоюз намерен впервые ввести полный запрет на импорт российской рыбы, включая треску. Это предложение озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге 9 июня. Она назвала рыбный импорт одним из последних крупных несанкционированных секторов.

«Мы предлагаем существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, включая треску», – сказала фон дер Ляйен.

Вопрос о запрете российской рыбы в ЕС периодически поднимается с 2024 года, на нем настаивали страны Балтии. При этом в марте 2025 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупреждала, что полный запрет импорта рыбы из России грозит Евросоюзу дефицитом рыбных продуктов.

Ранее KP.RU писал, что Еврокомиссия подготовила 21-й пакет санкций против России, который включает полный запрет на въезд в ЕС для всех россиян, проходивших военную службу с 2022 года. Также в пакете предлагается заморозить потолок цен на российскую нефть на нынешнем уровне (44,10 доллара за баррель) на полгода, ввести санкции против рыбного промысла, еще 90 банков и 11 криптоплатформ, а также запретить поставки компонентов для беспилотников и продажу танкеров для СПГ.