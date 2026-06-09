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НовостиПолитика9 июня 2026 21:28

"Крепнущие узы сотрудничества": МИД РФ заявил о преимуществе АСЕАН в нынешних геополитических условиях

Лавров: В текущих реалиях АСЕАН только выиграет, если сохранит единство
Алина КОЧНЕВА
Лавров: В текущих реалиях АСЕАН только выиграет, если сохранит единство

Лавров: В текущих реалиях АСЕАН только выиграет, если сохранит единство

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил сотрудничество Москвы и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. По его словам, в нынешних геополитических реалиях Ассоциация только выиграет, если сохранит внутреннее единство. Так говорится в приветствии Сергея Лаврова участникам "Форума будущего АСЕАН".

Глава МИД РФ пояснил, что Ассоциации необходимо сохранить способность противостоять внешним вызовам. Министр отметил, что члены АСЕАН обладают всем необходимым, чтобы занять высокие позиции в новом многополярном устройстве мира.

"Россию и АСЕАН связывают давние и крепнущие узы сотрудничества", - констатировал Сергей Лавров.

Саммит РФ-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии состоится 17-18 июня. Он пройдет в Казани. Кабмин Татарстана опубликовал постановление об ограничении продажи спиртного на период проведения деловых мероприятий.