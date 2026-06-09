Часть поездов в Крыму будет курсировать только в светлое время суток: как выглядит новое расписание

Глава Крыма Аксёнов анонсировал введение новой схемы движения поездов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму с 10 июня вводят новую схему движения поездов. Расписание скорректировано по ряду маршрутов. Часть поездов будет курсировать исключительно в светлое время суток. Об этом оповестил глава Крыма Сергей Аксенов на канале в "Макс".

Он подчеркнул, что соответствующее решение принято оперштабом региона. Так, восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму только в светлое время суток. Те составы, которые курсируют до республики ночью, будут прибывать на станцию Керчь-Южная.

"По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением..., осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения. Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь", - уточнил Сергей Аксенов.

За прошедшие сутки в регионе изменили график отправления шести поездов. Время перенесено с 9 на 10 июня.