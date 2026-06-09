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НовостиОбщество9 июня 2026 22:55

Часть поездов в Крыму будет курсировать только в светлое время суток: как выглядит новое расписание

Глава Крыма Аксёнов анонсировал введение новой схемы движения поездов
Алина КОЧНЕВА
Глава Крыма Аксёнов анонсировал введение новой схемы движения поездов

Глава Крыма Аксёнов анонсировал введение новой схемы движения поездов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму с 10 июня вводят новую схему движения поездов. Расписание скорректировано по ряду маршрутов. Часть поездов будет курсировать исключительно в светлое время суток. Об этом оповестил глава Крыма Сергей Аксенов на канале в "Макс".

Он подчеркнул, что соответствующее решение принято оперштабом региона. Так, восемь пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму только в светлое время суток. Те составы, которые курсируют до республики ночью, будут прибывать на станцию Керчь-Южная.

"По прибытии пассажиры проходят к автобусу со своим конкретным направлением..., осуществляют посадку на свой автобус и следуют до пункта назначения. Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь", - уточнил Сергей Аксенов.

За прошедшие сутки в регионе изменили график отправления шести поездов. Время перенесено с 9 на 10 июня.