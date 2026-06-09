После ударов ВСУ в Ростовской области эвакуируют часть жителей Миллеровского района: главное об атаке

Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Ростовской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область ночью 10 июня подвергается ударам БПЛА. Режим воздушной опасности уже несколько часов действует на территории региона. В Миллеровском районе при падении обломков дрона произошло возгорание. Ведется эвакуация подопечных дома престарелых. Об этом пишет губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в "Макс".

По его сведениям, возгорание произошло на территории гражданского объекта. В ходе отражения атаки ВСУ к настоящему моменту уничтожено более десятка БПЛА.

"В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых", - сообщил губернатор.

ВСУ не прекращают атак по приграничью. За прошлые сутки над Курской областью перехватили 142 БПЛА. В результате повреждено административное здание и ряд автомобилей. При атаке ВСУ пострадал местный житель. Его госпитализировали в Курскую областную больницу.