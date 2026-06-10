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НовостиЭкономика10 июня 2026 0:22

В России резко упали цены на черешню: килограмм обойдется в 600 рублей

Цены на черешню в России упали на 24 процента
Алина КОЧНЕВА
Цены на черешню в России упали на 24 процента

Цены на черешню в России упали на 24 процента

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали о существенном снижении цен на черешню в торговых сетях. К началу июня стоимость килограмма составила 610 рублей. Цены опустились на 24 процента за две недели. На это обратил внимание глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов в диалоге с РИА Новости.

Эксперт счел такую позитивную динамику характерной для всех сезонных ягод. Их стоимость снижается с началом сбора урожая. В 2026 году этот период сдвинулся к июню.

"За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня", - привел данные Станислав Богданов.

Руководитель ВАРПЭ Герман Зверев прогнозирует также снижение цен на минтай. Кроме того, наблюдается подешевение сельди. При этом стремительно растут цены на мойву, добавил эксперт.