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НовостиПолитика10 июня 2026 1:04

"Выстояла тогда, выстоит и сейчас": ВСУ ударили по зданию панорамы в Севастополе

В Севастополе БПЛА повредил здание музея-панорамы, горит крыша
Алина КОЧНЕВА
В Севастополе БПЛА повредил здание музея-панорамы

В Севастополе БПЛА повредил здание музея-панорамы

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Над Севастополем отражают налеты украинских дронов. Беспилотник ВСУ повредил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в "Макс". Он назвал здание символом стойкости.

По данным губернатора, специалисты тушат возгорание на крыше музея. Он напомнил, что здание неоднократно подвергалось ударам во времена Великой Отечественной войны. Тогда объект оказался целью для немецкой авиации.

"Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия... Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас. А враг обязательно ответит за это святотатство", - написал Михаил Развожаев.

Атаку БПЛА отражают также в Московском регионе. С начала суток силами ПВО перехвачено шесть беспилотников. Последняя серия дронов ликвидирована к 03:20. О повреждениях на земле информации нет.