Лидер АдГ Вайдель потребовала от Украины репараций за подрыв "Северных потоков" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель обратилась к незакрытому вопросу подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Немецкий политик призвала Украину объясниться по терактам. Лидер "АдГ" подчеркнула, что Киев должен уточнить, какую роль он сыграл в подрывах. Алис Вайдель потребовала от Украины репараций за произошедший теракт. С такой речью сопредседатель "АдГ" выступила в ходе пресс-конференции 9 июня.

Политик считает, что Киев должен выплатить Берлину компенсацию. По ее данным, Германии был нанесен "огромный ущерб". Как пояснила лидер немецкой партии, в результате пострадала вся Европа.

"Украина должна для начала объяснить, как дело дошло до этого акта государственного терроризма - подрыва важнейшей инфраструктуры, которая у нас была", - призвала Алис Вайдель.

По мнению политика, Киев сыграл не последнюю роль в этом происшествии. Она напомнила, что впоследствии весь европейский регион перестал получать российские энергоресурсы. Политик выразила сожаление в связи с этим.

"Поэтому так важны переговоры с Россией", - резюмировала Алис Вайдель.

Внешнеполитический эксперт "АдГ" Маркус Фронмайер подчеркнул, что немецкое правительство служит чужим интересам. Он считает, что власти Германии должны четко ответить на вопросы о подрыве трубопроводов. Маркус Фронмайер сообщил, что уже направил кабмину письменный запрос по этой теме. Он намеревался узнать, просила ли Германия выдать подозреваемых, которые находятся на территории Украины. По словам политика, на вопрос можно было отреагировать односложно и прямо. При этом МИД Германии уклонился от ответа.

"Альтернатива для Германии" также выступила против передачи Киеву теплоэлектростанции, расположенной рядом с "Северным потоком". Представители партии полагают, что ТЭС должна оставаться на месте в Лубмине. Вблизи этой земли расположен выход газопровода "Северный поток" на берег. Политики предложили рассмотреть этот вариант, предположив, что после урегулирования на Украине отношения с Россией улучшатся. Они выразили надежду на восстановление поставок газа по трубопроводу.