Россиянам назвали способы увеличить отпускные

Россиянам назвали способы увеличить размер отпускных. Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Россияне могут увеличить размер отпускных, если будут учитывать ряд обстоятельств. Как это сделать, объяснил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«В расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, надбавки и доплаты, все, что связано с оплатой вашего труда. Если вам начисляли премии за результаты работы, а в отпускных их не учли, то это повод требовать перерасчет», - сказал Свищев в интервью ТАСС.

Кроме того, на размер отпускных влияет выбор месяца отпуска. Депутат посоветовал не брать отпуск в мае или январе, когда каждый рабочий день стоит дорого, так как потеря в деньгах при этом будет ощутимой.

Если при расчёте отпускных была допущена ошибка, Свищев советует вначале подать работодателю заявление о перерасчёте, если это не поможет, обращаться следует в Госинспекцию труда, а потом – в суд.

Подробнее о том, почему в мае выгоднее трудиться, чем отдыхать, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Госдуме хотят увеличить число отпускных дней в году до 35. Рассказываем о подробностях инициативы.