В Петербурге задержали находившегося в розыске 18 лет вора в законе Юсифа Алиева

В Санкт-Петербурге задержан вор в законе Юсиф Алиев, которого искали 18 лет Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром 9 июня правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге 54-летнего вора в законе Юсифа Алиева, находившегося в международном розыске с 2008 года. Его разыскивали по нескольким статьям, включая убийство двух и более человек. Об этом со ссылкой на источник в ГУ МВД России по городу сообщает «Коммерсант».

Юсиф Алиев был задержан в доме на набережной Макарова. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Максимальная санкция этой статьи предполагает лишение свободы на 15 лет. Других подробностей о задержании не приводится.

Журналисты напомнили, что Алиев уже находился в руках полиции. Это было в 2009 году. тогда его и еще трех воров в законе задержали во время сходки в одном из ресторанов. Их проверяли на причастность к вымогательствам и похищениям людей.

В 2019 году в стране правоохранителями было замечено новое явление - воры в законе начали отказываться от своих корон. Это стало следствием принятого в России закона об ужесточении сроков для лидеров криминальной верхушки.

В экспертном сообществе отметили, что эта норма дала свои результаты. Согласно данным на 2025 год из 400 воров в законе в России на воле осталось только 30. Остальные сидят или сбежали за границу.

В конце 2023 года на территории Северного Кипра задержали вора в законе Витю Пана (Виктора Пантюшина). Он находился в розыске Интерпола, а позже был отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК его экстрадировали в свою страну — Россию.

Два года назад из колонии досрочно вышел на свободу Захарий Калашов, более известный в некоторых кругах как Шакро Молодой, которого называют криминальным авторитетом и вором в законе. Усть-Лабинский суд Краснодарского края, где 71-летний мужчина отбывал срок, удовлетворил его ходатайство об УДО.

В пошлом году также стало известно, что известный когда-то в прошлом криминальный авторитет, вор в законе Олег Мухаметшин по прозвищу «Муха» решил покинуть преступный мир, отказавшись от своего статуса, и заняться бизнесом в России. Сын бывшего авторитета Роберт рассказал, что теперь «Муха» трудится на официальной работе и даже помогает ему зарабатывать.