США хотят защищать Японию ядерным оружием

Соединённые Штаты намерены использовать для защиты Японии весь свой оборонный потенциал, в том числе силы ядерного сдерживание. Об этом сказано в совместном заявлении Вашингтона и Токио.

«США подтвердили свою приверженность защите Японии, используя весь свой оборонный потенциал, включая ядерный», - цитирует ТАСС заявление МИД Японии.

При этом Япония подтвердила, что поддерживает США в проводимых ими операциях по так называемому поддержанию мира, но призывает Вашингтон активизировать международный диалог по предотвращению гонки ядерных вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп встревожил премьер-министра Японии Санаэ Такаити сравнением военной операции в Иране с атакой на Перл-Харбор.

Почему японцы простили США мучительную смерть тысяч мирных жителей из-за ядерных бомбардировок и начали оправдывать события в Хиросиме, читайте здесь на KP.RU.