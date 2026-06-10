Владимирская область подверглась атаке БПЛА: есть повреждения на земле

Возгорание на объектах инфраструктуры зафиксировали во Владимирской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области. Пожары зафиксировали после беспилотной атаки на регион. О последствиях проинформировал на канале в "Макс" губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По имеющимся сведениям, пострадавших нет. Последствия на земле устраняются силами специалистов МЧС и Росгвардии, пояснил губернатор.

"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах", - известил Александр Авдеев.

Кроме того, не менее 12 беспилотников перехвачено на подлете к столице РФ. Дроны ВСУ пытались атаковать Москву в течение ночи и утром 10 июня. В 06:45 военные ликвидировали очередную группу БПЛА. Силами ПВО сбито четыре дрона ВСУ.