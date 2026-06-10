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НовостиПолитика10 июня 2026 3:57

Владимирская область подверглась атаке БПЛА: есть повреждения на земле

Возгорание на объектах инфраструктуры зафиксировали во Владимирской области
Алина КОЧНЕВА
Возгорание на объектах инфраструктуры зафиксировали во Владимирской области

Возгорание на объектах инфраструктуры зафиксировали во Владимирской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июня произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области. Пожары зафиксировали после беспилотной атаки на регион. О последствиях проинформировал на канале в "Макс" губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По имеющимся сведениям, пострадавших нет. Последствия на земле устраняются силами специалистов МЧС и Росгвардии, пояснил губернатор.

"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах", - известил Александр Авдеев.

Кроме того, не менее 12 беспилотников перехвачено на подлете к столице РФ. Дроны ВСУ пытались атаковать Москву в течение ночи и утром 10 июня. В 06:45 военные ликвидировали очередную группу БПЛА. Силами ПВО сбито четыре дрона ВСУ.