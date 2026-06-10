Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозиционные силы, а также сопровождались вмешательством западных стран.

По словам дипломата, в ходе избирательной кампании наблюдалось серьезное давление на представителей оппозиции, а также активное внешнее влияние на внутриполитические процессы республики.

"С одной стороны, это то, что, очевидно, реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же... беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов", - сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.

Напомним, партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном получила 49,82% голосов избирателей. Результат оказался ниже порога для самостоятельного правительства, но партия получит мандаты через места для национальных меньшинств и перераспределение голосов партий, не прошедших барьер.