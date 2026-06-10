Дмитриев призвал инопланетян помочь убедить премьера Стармера уйти в отставку Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал шуточный пост в соцсети Х с призывом к инопланетянам помочь убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», — написал он.

При этом российский политик отметил, что похищать или зомбировать британского премьера не нужно. Требуется убедить его в том, что отставка спасет западную цивилизацию.

Ранее Дмитриев допустил, что для смещения премьер-министра Великобритании Кира Стармера британские власти и СМИ могут прибегнуть к его дискредитации, обвинив в якобы работе на советскую разведку.