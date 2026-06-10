Развожаев: панорама «Оборона Севастополя» почти уничтожена после атаки БПЛА Фото: REUTERS.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на среду 10июня здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» подверглось удару беспилотного летательного аппарата самолетного типа и было практически уничтожено.

По его словам, в результате атаки шедевр Франца Рубо практически уничтожен, возник крупный пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. На месте происшествия продолжают работать 83 сотрудника экстренных служб и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Развожаев заявил, что ситуация остается крайне сложной.

Панорама «Оборона Севастополя». Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Развожаев назвал произошедшее целенаправленным ударом по объекту культурного наследия и одному из главных символов Севастополя. Он также подчеркнул, что музей уже переживал разрушения во время Великой Отечественной войны. Тогда пожарным, солдатам и морякам удалось спасти 86 фрагментов полотна, а после войны произведение было восстановлено советскими мастерами.

«Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем ещё сильнее», — заявил он, подчеркнув, что панорама «продолжит стоять, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов».