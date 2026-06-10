Ученые предупредили о возвращении мощного Эль-Ниньо: чем грозит миру природное явление

Bloomberg: В Тихом океане формируется явление Эль-Ниньо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В экваториальной части Тихого океана сформировалось климатическое явление Эль-Ниньо (природное явление, при котором огромный участок воды Тихого океана становится аномально теплым). Как пишет Bloomberg, Эль-Ниньо, выявленное Японским метеорологическим агентством, наблюдается впервые с 2023 года и может оказаться одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

По данным Японского метеорологического агентства, в ближайшие месяцы явление усилится, а к концу года станет очень интенсивным и продлится как минимум до декабря. Эль-Ниньо влияет на глобальные погодные условия, нанося ущерб сельскохозяйственным культурам. Мощное явление Эль-Ниньо в 1997 году унесло жизни по меньшей мере 30 000 человек и нанесло ущерб мировой экономике в размере около 100 миллиардов долларов.

Сила Эль-Ниньо определяется тем, насколько теплее становится в экваториальной части Тихого океана по сравнению с нормой. Аномалия в 2 градуса и более считается очень сильным явлением, или, как его неофициально называют, «супер-Эль-Ниньо». Многие представители промышленности и метеорологи обеспокоены тем, что Эль-Ниньо в этом году может перерасти в «суперсобытие».

Как писал KP.RU, ранее климатолог Андрей Киселев предупредил, что разрушение «Ледника Судного дня» в Антарктиде может привести к масштабному повышению уровня мирового океана.