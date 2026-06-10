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НовостиВ мире10 июня 2026 6:10

Bloomberg: Индия отложила выдачу разрешений на Starlink из-за угроз безопасности

Starlink получил в Индии лицензию GMPCS почти год назад, но окончательное разрешение не выдано
Елена ГИЛЬМАНОВА
Индия отложила выдачу разрешений на Starlink из-за угроз безопасности. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Индия отложила выдачу разрешений на Starlink из-за угроз безопасности. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Власти Индии временно прекратили процесс выдачи окончательных разрешений на коммерческую деятельность сервиса спутникового интернета Starlink, принадлежащего компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, индийские власти обеспокоены возможными рисками для национальной безопасности, связанными с работой иностранного оператора спутниковой связи на фоне обострения геополитической обстановки и конфликта вокруг Ирана.

Источники утверждают, что службы безопасности при Министерстве внутренних дел Индии пока не предоставили необходимые согласования для запуска сервиса. В Нью-Дели продолжают оценивать потенциальные угрозы, связанные с контролем над инфраструктурой связи со стороны зарубежной компании в условиях международной напряженности.

Несмотря на то что Starlink получил в Индии лицензию GMPCS почти год назад, финальное разрешение по линии безопасности до сих пор не выдано. Индийские чиновники настаивают на предоставлении гарантий того, что компания будет соблюдать требования местного законодательства, даже в случае их возможного противоречия запросам иностранных государств.

Сроки принятия окончательного решения о запуске Starlink в Индии пока не называются.

Ранее Иран в ходе общенациональной операции обнаружил и изъял несколько сотен терминалов спутниковой связи Starlink, установленных в различных регионах страны. Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа втайне направила в Исламскую Республику примерно шесть тысяч терминалов спутникового интернета.