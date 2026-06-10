Мужчина 17 лет отработал пилотом авиакомпании без документов: обман раскрыли случайно Фото: REUTERS.

Канадская полиция сообщила, что бывший пилот авиакомпании Air Canada обвиняется в перевозке десятков тысяч пассажиров по фальшивому удостоверению. Он работал почти 17, пишет CNN.

Джеффри Уолл был арестован 1 июня. Следователи выяснили, что он выполнил более 900 рейсов с 2009 по 2025 год без надлежащей лицензии и обязательного тестирования.

Заместитель начальника полиции Пил Милинович сравнил эту историю со сценарием фильма. Он пояснил, что Уолл дослужился до командира экипажа и летал на Boeing 767, 777 и 787. Полиция подчеркнула, что у Уолла никогда не было лицензии пилота транспортной авиации (ATPL-A), которая стала обязательной после его повышения до капитана в 2009 году.

Мужчину поймали в 2025 году при плановой проверке документов, где нашли «аномалии». Air Canada сама уведомила регуляторов, после чего Уолл ушел в отставку, а в январе стартовало расследование «Проект Икар».

Авиакомпания заявила, что безопасность пассажиров не пострадала, так как Уолл каждые полгода подтверждал навыки. Однако в компании подчеркнули, что наличие правильной лицензии — важнейший элемент безопасности, поэтому к делу отнеслись серьезно. Теперь Уолл ждет решения суда.

Ранее KP.RU писал, что пилоту рейса из Петербурга вынесли приговор за жесткую посадку. Суд признал мужчину виновным и приговорил к ограничению свободы на два года. Помимо ограничения свободы, ему запретили работать в сфере авиационной безопасности и управлять воздушными судами на три года.