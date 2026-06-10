Врач развеял мифы о простуде из-за использования кондиционера: откуда на самом деле берутся болезни

Терапевт Абакумов: холод от кондиционера сам по себе не вызывает простуду Фото: Shutterstock.

С наступлением летнего сезона российские клиники фиксируют резкий рост жалоб на простуду, которую пациенты традиционно связывают с работой кондиционеров. Однако реальной причиной недомогания обычно становится вирус, проникший в организм заранее, а вовсе не холодный воздух. Об этом «Известиям» рассказал основатель Клиники Олега Абакумова, врач-терапевт и нутрициолог Олег Абакумов, развеяв три главных мифа.

Самое распространенное заблуждение — то, что простуду вызывает сам холод. Врач напомнил, что ОРВИ провоцируют исключительно вирусы. Охлаждение лишь временно снижает местный иммунитет слизистых оболочек.

«Когда человек с 35-градусной жары заходит в комнату, где установлены 18 °C, сосуды носа и глотки рефлекторно сужаются на 10–20 минут. Если в этот момент в дыхательных путях уже есть вирус, ослабленный барьер не успевает его обезвредить», — объяснил терапевт, уточнив, что при отсутствии вируса в организме охлаждение к болезни не приведет.

Во-вторых, люди часто путают респираторную инфекцию и миозит — воспаление мышц из-за локального спазма сосудов, когда от ледяного потока «заклинивает» шею или спину. В таком случае нужны противовоспалительные средства и теплый компресс, а не противовирусные. Чтобы избежать «окна уязвимости» для вирусов, разница температур между улицей и домом не должна превышать 5–7 °C, а жалюзи прибора нужно направлять вверх или в сторону.

В-третьих, исследования доказывают обратное: в комфортной прохладе (22–24 °C) люди болеют реже. Если в спальне жарче 25 °C, ухудшается глубокая фаза сна и снижается активность иммунных клеток. Главное — настроить минимальную скорость вентилятора и убрать кровать из зоны прямого обдува.

«Кондиционер — лишь пусковой крючок, а не первопричина», — отметил врач.

Для безопасной эксплуатации россиянам рекомендуют соблюдать простые правила. Первым делом необходимо постепенное охлаждение. Если на улице +32 °C, в комнате достаточно выставить +25…+26 °C. Не стоит включать технику сразу на минимум.

Кроме того, нужно помнить о чистке фильтров. Каждые 2–3 недели фильтры нужно промывать, иначе прибор превратится в рассадник плесени и аллергенов. Важно и увлажнение воздуха, поскольку кондиционер пересушивает слизистые. Также необходимо каждые 2–3 часа открывать окна на 5–10 минут, поскольку прибор гоняет один и тот же воздух по кругу.

«Правильно настроенный кондиционер защищает от перегрева, улучшает сон и помогает иммунитету. Достаточно соблюдать базовые принципы, и техника станет вашим союзником», — заключил специалист.

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