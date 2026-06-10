В Сумской области раненый мужчина сам извлёк осколок из-за страха мобилизации Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Житель села Сопычь Сумской области, получивший ранение при обстреле, побоялся ехать в больницу и решил лечить себя сам. Мужчина пояснил, что визит к врачам для него автоматически означал бы мобилизацию в ряды ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Пострадавший вспомнил, что мины попали в его дом еще в 2025 году. В тот момент осколки задели его и его родного брата-инвалида. Брата госпитализировали, а сам мужчина отказался от помощи. Он пояснил, что любое лечебное учреждение он воспринимал как пункт призыва, откуда дорога ведет сразу на линию боевых действий.

Чтобы избежать мобилизации, житель Сумщины решил не обращаться к хирургам и извлекал осколки из тела самостоятельно. Он считал этот рискованный метод единственно верным, поскольку даже обычное лечение могло обернуться для него «дорогой в один конец».

Тем временем на Украине ужесточается мобилизационная политика даже в отношении медицинского персонала. Медработников теперь лишают брони.