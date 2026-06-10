Мать добивается компенсации после падения сосны на сына в детсаду Новосибирска

Мальчик восстановился после падения дерева в детcком саду. Фото: предоставлено мамой ребенка

Осенью 2025 года в детском саду Первомайского района на шестилетнего Ваню упала сосна. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и растяжение мышц шеи, восемь дней провёл в больнице и выписался в шейном воротнике. По словам мамы Ольги, мальчика спасло то, что ствол ударил его изогнутой частью — это смягчило удар, сообщает КП-Новосибирск.

Инцидент произошёл 9 октября. Как рассказала мать мальчика, воспитатели крикнули детям «Бегите!», но Ваня решил, что это игра, и не среагировал. После проверки заведующая объявила воспитателю выговор, а младшему воспитателю — замечание. Мать считает наказание несправедливым: педагоги пытались спасти детей.

По данным мэрии, дерево, упавшее на ребёнка, аварийным не считалось — стволовая гниль носила скрытый характер. После ЧП на территории детсада снесли ещё 20 деревьев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Ольга добивается компенсации через суд. Ответчики настаивают, что дерево упало рядом с ребёнком, а не на него. На заседании 8 июня показали видео падения. Следующее заседание назначено на август. Сейчас Ваня уже закончил реабилитацию, учится и мечтает стать изобретателем.

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