У звезды «Людей Икс» Тайлера Мэйна диагностировали рак груди

Мейн признался, что ему было стыдно рассказывать о своем диагнозе, ведь о таком заболевании у мужчин почти не говорят Фото: EAST NEWS.

Звезда фильма «Люди Икс» 59-летний Тайлер Мейн объявил, что у него обнаружен рак молочной железы. Это крайне редкий случай среди мужчин, и актер уже приступил к химиотерапии, чтобы побороть недуг. Об этом артист написал в соцсетях.

Известный по роли Саблезубого, Мейн признался, что ему было стыдно рассказывать о своем диагнозе, ведь о таком заболевании у мужчин почти не говорят. Он пояснил, что из-за низкой осведомленности болезнь часто находят поздно, и пообещал документировать свою борьбу в соцсетях.

Актер поблагодарил супругу Рене Герлингс, которая всегда находится рядом. Он призвал мужчин внимательнее относиться к симптомам и пообещал «надрать задницу» болезни. По статистике, менее 1% случаев рака груди приходится на сильный пол, и Мейн хочет изменить ситуацию с поздней диагностикой.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Мурманской области женщину госпитализировали с тромбом и обнаружили рак. На её спасение были неутешительные прогнозы, но медикам удалось совершить настоящее чудо.