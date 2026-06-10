Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 июня 2026 6:46

У звезды «Людей Икс» Тайлера Мэйна диагностировали рак груди

Тайлер Мэйн пообещал рассказывать подробности своей борьбы с раком груди
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Мейн признался, что ему было стыдно рассказывать о своем диагнозе, ведь о таком заболевании у мужчин почти не говорят

Мейн признался, что ему было стыдно рассказывать о своем диагнозе, ведь о таком заболевании у мужчин почти не говорят

Фото: EAST NEWS.

Звезда фильма «Люди Икс» 59-летний Тайлер Мейн объявил, что у него обнаружен рак молочной железы. Это крайне редкий случай среди мужчин, и актер уже приступил к химиотерапии, чтобы побороть недуг. Об этом артист написал в соцсетях.

Известный по роли Саблезубого, Мейн признался, что ему было стыдно рассказывать о своем диагнозе, ведь о таком заболевании у мужчин почти не говорят. Он пояснил, что из-за низкой осведомленности болезнь часто находят поздно, и пообещал документировать свою борьбу в соцсетях.

Актер поблагодарил супругу Рене Герлингс, которая всегда находится рядом. Он призвал мужчин внимательнее относиться к симптомам и пообещал «надрать задницу» болезни. По статистике, менее 1% случаев рака груди приходится на сильный пол, и Мейн хочет изменить ситуацию с поздней диагностикой.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Мурманской области женщину госпитализировали с тромбом и обнаружили рак. На её спасение были неутешительные прогнозы, но медикам удалось совершить настоящее чудо.