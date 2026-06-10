Сальдо заявил о росте числа иностранных наемников в ВСУ на правом берегу Днепра Фото: REUTERS.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о росте числа иностранных наемников в составе украинских подразделений, действующих на правом берегу Днепра.

По его словам, в регионе фиксируется увеличение численности личного состава ВСУ, среди которого становится все меньше граждан Украины и все больше иностранцев.

«Все больше и больше увеличивается количество именно живой силы, в составе которой все больше и больше... Вряд ли это вообще граждане Украины... Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники», — сказал он в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию на правом берегу Днепра.

Сальдо отметил, что для иностранных наемников не имеет принципиального значения, на чьей стороне участвовать в боевых действиях.

Накануне стало известно, что ВСУ дронами уничтожили наемников за сдачу в плен российским войскам. Украинские войска нанесли серию ударов по району, где находились сдавшиеся в плен иностранцы.