В аэропорту Сочи утром 10 июня задерживаются 59 рейсов Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту курортного российского города Сочи уром 10 июня задерживается 59 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Так, на вылет задерживаются 24 рейса по внутренним и международным направлениям. На прилет задержано 35 рейсов: по одному из Ташкента, Тюмени, Тбилиси, Омска, Челябинска, Новокузнецка, Антальи, Сургута, Саратова и из других городов.

За несколько часов до этого в Росавиации сообщили о приостановке работы аэропорта Геленджика. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели утром 10 июня. В Краснодарском крае продолжает действовать беспилотная опасность, объявленная вечером 9 июня.

Ранее сообщалось о том, что в пяти российских регионах объявлена ракетная опасность утром 10 июня. Кроме того, вражеские беспилотники атаковали Крым. Также сообщалось, что утром 10 июня из-за дронов ВСУ в Омской области впервые объявили опасность атаки беспилотников.