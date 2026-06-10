В деле о пропавшей в тайге семье Усольцевых появились новые детали: подробности

СК: в зоне поисков Усольцевых нашли вещи, их проверят на принадлежность семье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В зоне поисков семьи Усольцевых обнаружены вещи, которые проверят на принадлежность этой семье, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в период с 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа прошли дополнительные поисковые мероприятия. В ходе пеших поисков обнаружены и изъяты предметы, которые направят на экспертизу для установления их принадлежности пропавшим туристам.

Осенью 2025 года супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с их пятилетней дочерью Ариной пропали без вести. Семья отправилась в однодневный поход в район горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края.

Как писал KP.RU , ранее исследователь Валентин Дегтерев заявил, что в деле пропавшей Усольцевых мог появиться ложный след, который намеренно оставили преступники.