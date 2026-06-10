Главу «Экологистики» задержали по подозрению в неуплате 500 млн рублей налогов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Экологистика» Рустама Кочесокова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 миллионов рублей.

Как сообщили KP.RU в Следственном комитете России, компания является монополистом в области обращения с отходами и охраны окружающей среды. Преступную деятельность выявили в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников ФСБ.

«Экологистика» недоплатила налоги на 500 миллионов рублей: задержание директора Сотрудники ФСБ задержали генерального директора ООО «Экологистика» Рустама Кочесокова. По версии следователей СК России, предприниматель умышленно искажал налоговую отчетность для уклонения от уплаты налогов на 500 миллионов рублей. Известно, что компания занималась вывозом мусора в Кабардино-Балкарии

По версии следствия, «Экологистика» под руководством Кочесокова в процессе исполнения государственных контрактов умышленно искажала налоговую отчетность для необоснованного занижения налоговых платежей. Для создания видимости реальных сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели фактического ведения деятельности.

В документах, подаваемых в налоговые органы, отражались фиктивные расходы, что позволяло незаконно получать вычеты по НДС. В результате бюджет недополучил свыше 500 миллионов рублей.

В рамках расследования на территории Московского региона, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик провели около 30 обысков по местам проживания и рабочей деятельности фигуранта. Следователи изъяли документацию и цифровые носители, допросили десятки свидетелей. Обвиняемому избрана мера пресечения, с ним проведен ряд следственных действий. Назначены налоговые и бухгалтерские экспертизы, Кочесокова проверяют на причастность к другим экономическим преступлениям.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества и легализации преступного имущества в отношении спорного имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.