Десять неизвестных открыли беспорядочную стрельбу по мирным жителям в ЮАР: не менее 12 человек погибли

Не менее 12 человек погибли в результате массовой стрельбы в ЮАР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По меньшей мере 12 человек погибли и еще девять получили ранения в результате массовой стрельбы в одном из районов Йоханнесбурга, сообщили в полиции Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Трагедия произошла поздно вечером во вторник, 9 июня, в неформальном поселении Кливленд. По данным правоохранителей, группа из более чем десяти вооруженных подозреваемых прибыла к месту происшествия на белом микроавтобусе Toyota Quantum. Нападавшие разделились и проникли в жилой район через разные въезды, после чего начали беспорядочную стрельбу по местным жителям в нескольких точках. Затем они скрылись на том же автомобиле.

На месте погибли восемь мужчин и три женщины. Еще один мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Девять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Полиция начала масштабное расследование и ведет поиск нападавших. Мотивы преступления пока не установлены.

ЮАР остается одной из стран с самым высоким уровнем насильственной преступности в мире. В среднем здесь совершается около 60 убийств в день. Напомним, в декабре прошлого года в ЮАР также открыли огонь по мирным жителям. Тогда погибли десять человек.