Захарова: РФ крайне обеспокоена новым витком эскалации на Ближнем Востоке. Фото: МИД РФ

Российская Федерация крайне обеспокоена новым витком эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва призывает к сдержанности.

Ранее Иран ударил баллистическими ракетами по четырем военным целям в Иордании. Отмечается, что американская авиабаза размещалась в Аль-Азраке. Кроме того, под удар попали ангары с военными самолетами F-35 и центр управления и контроля армии США.

Американцы при этом дали решительный ответ на инцидент со сбитым боевым вертолетом Apache. Соединенные Штаты Америки осуществили три серии ударов по территории Ирана. В результате повреждены телекоммуникационная мачта, водные резервуары и другое.