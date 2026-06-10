Захарова: Глава МИД Турции посетит Москву 15-17 июня для переговоров с Лавровым. Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан приедет с визитом в Москву 15-17 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. Данное заявление дипломат сделала на брифинге 10 июня.

В рамках поездки представителя турецкого МИД запланированы переговоры Хакана Фидана с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Кроме того, в рамках дипломатического визита в Россию турецкой стороны пройдут и другие двусторонние встречи.

Ранее KP.RU писал, что Турция готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров. Хакан Фидан заявил, что Анкара готова внести вклад в продвижение мирного процесса по Украине на всех уровнях, предоставить площадку для переговоров и обеспечить необходимую организационную поддержку для создания условий диалога между сторонами.