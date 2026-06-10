В Красноярском крае прекратили поиски пропавшей семьи Усольцевых Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанском районе Красноярского края официально прекращены поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на в региональное управление СК.

Поисковая операция продолжалась с 4 по 9 июня. В ней участвовал только ограниченный круг профессиональных спасателей и волонтеров. Для неподготовленных людей вход в тайгу закрыли, а на дорогах организовали блокпост.

За все эти дни участники операции опубликовали всего несколько коротких видеороликов. Журналисты попытались выяснить, есть ли у следователей реальные зацепки. Источник в правоохранительных органах объяснил скрытность нежеланием раздувать излишний ажиотаж вокруг этой истории.

Собеседник издания добавил, что шанс найти семью живыми сейчас минимальный. По его словам, это могла бы быть лишь чистая случайность. За шесть дней специалисты применили беспилотники, вездеходы, мотоциклы и криминалистическую технику, но результат оказался нулевым.

Напомним, что 28 сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев и его 48-летняя супруга Ирина отправились на прогулку по Кутурчинскому Белогорью. С ними была их пятилетняя дочка Арина и собака породы корги по кличке Лада. Вечером того же дня они планировали вернуться на турбазу, а поход не должен был превысить пяти часов.