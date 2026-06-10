Почти у 70% россиян дома стоят устаревшие роутеры: почему эксперты советуют менять оборудование

РБК: 68% Wi-Fi-роутеров в российских квартирах устарели Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Почти 70% домашних Wi-Fi-роутеров в России устарели, что негативно сказывается на качестве интернета, свидетельствуют исследования компании Vigo (результаты есть в распоряжении РБК). Среди устройств, установленных в квартирах россиян, 68,2% работают в диапазоне 2,4 ГГц, и значительная часть этого оборудования — модели предыдущих поколений.

Наиболее высока доля устаревших роутеров (более 80%) в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане. Наименее (от 54 до 55%) — в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и Москве.

Директор по продуктам Vigo и Merilo Антон Прокопенко пояснил, что диапазон 2,4 ГГц является самым загруженным сегментом Wi-Fi-спектра. Соседние сети могут влиять друг на друга, из-за чего качество связи в городе ухудшается. Именно с этого диапазона в России начиналось развитие беспроводной связи, поэтому за многие годы на данной частоте накопилось большое количество устройств. Жизненный цикл таких роутеров довольно долгий — некоторые работают более десяти лет.

Разницу в доле устройств по регионам Прокопенко объяснил разными темпами обновления оборудования. Пользователям рекомендуется переходить на современные двухдиапазонные роутеры с поддержкой Wi-Fi 5 и выше. Диапазон 5 ГГц, несмотря на меньший радиус действия, предоставляет больше доступного спектра и каналов для передачи данных, что снижает взаимные помехи и обеспечивает более высокую скорость и стабильность соединения.

Как писал KP.RU, 1 июня президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойный доступ граждан в интернет, в том числе в дни введения ограничений.