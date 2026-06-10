Медведчук: лидеры «евротройки» берут у Зеленского уроки удержания власти Фото: REUTERS.

Британский премьер Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, теряющие поддержку населения в своих странах, «берут уроки» удержания власти через конфликт с Россией у главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Что касается Стармера, Мерца и Макрона, то это союз лузеров, хромых уток, политические рейтинги которых ниже плинтуса. Поэтому они берут у Зеленского уроки мастерства, как незаконно удержаться у власти при помощи конфликта с Россией», - отметил политик.

Суть же трюка заключается в том, чтобы жертвовать интересами своих граждан и репрессировать несогласных с их политикой.

Ранее в Ирландии заявили, что Владимир Зеленский хочет расширить масштаб конфликта до глобального. Главарь киевского режима занимается манипуляциями в стремлении сделать Украину членом Североатлантического альянса.

Тем временем Киев может готовить диверсии, теракты и провокации с целью эскалации конфликта. Зачем Зеленскому нужно повышать градус напряжения, читайте здесь на KP.RU.