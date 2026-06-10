Киев продавал оружие на чёрном рынке ещё с 2022 года: на Западе не могут с этим бороться Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

С самого начала конфликта на Украине западное оружие стало утекать на чёрный рынок. Об этом, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы, сообщает Tagesschau.

Уже весной 2022 года в Европоле предупредили чиновников, что незаконная торговля оружием началась. В Испании полицейские все чаще находят у наркоторговцев автоматы Калашникова и боеприпасы стандарта НАТО. Сотрудник Национальной полиции Оскар Санчес в беседе с журналистами пожаловался, что у простых стражей порядка нет защиты от такого военного арсенала.

Эксперты считают, что оружие попадает к преступникам прямо из зоны боевых действий. Бывший солдат Бундесвера Марко Полер опознал на изъятых кадрах модернизированные АК-47, которые производятся для военных. По его словам, многие стволы в начале конфликта не были должным образом учтены и "ушли налево".

В Германии и ЕС признают наличие проблемы, но механизмы контроля так и не созданы. В дипломатической переписке говорится, что систематическое сопоставление данных внутри Евросоюза невозможно.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что киевский режим в промышленных масштабах сбывал американское оружие на чёрном рынке. При этом они получали лишь пятую часть его стоимости.