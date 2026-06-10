Игоря Золотовицкого посмертно удостоили премии «ТЭФИ 2026»

Игорь Золотовицкий посмертно получил «ТЭФИ 2026» за роль в «Улице Шекспира». Фото: Petrov Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Ушедший из жизни в январе этого года ректор школы студии МХАТ Игорь Золотовицкий посмертно удостоен звания лауреата премии «ТЭФИ 2026» в номинации «Лучший актер сериала» за роль в проекте «Улица Шекспира». Торжественная церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ-2026» прошла 9 июня.

Объявив победителем в номинации «Лучший актер сериала» Игоря Золотовицкого, народный артист России Сергей Гармаш предложил присутствующим почтить память артиста.

Напомним, Игорь Золотовицкий – ректор Школы-студии МХАТ и народный артист России умер 14 января этого года. Актер и педагог, чья карьера была неразрывно связана с Московским художественным театром, ушел из жизни на 65-м году. Причина смерти – онкологическое заболевание.

17 января звезду театра и кино похоронили на Троекуровском кладбище. На прощании Игорь Верник отметил, что есть выдающиеся актеры, есть выдающиеся люди. Золотовицкий же был невероятным.