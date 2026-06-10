Прокуратура утвердила обвинение против Монеточки*

Певица Елизавета Гырдымова*, Монеточка* Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении иноагента Елизаветы Гырдымовой*, известной как певица Монеточка*. Она обвиняется в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

По версии следствия, Гырдымова*, дважды привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы в соцсетях без соответствующей маркировки. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения в отсутствие подсудимой, находящейся в межгосударственном розыске. В отношении певицы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Певица покинула Россию в марте 2022 года. Предположительно, она переехала жить в столицу Литвы — город Вильнюс.

Ранее KP.RU писал, что московская квартира Монеточки* площадью 61 кв. метр в Малом Казенном переулке остается в залоге у банка. С 2023 года недвижимость была в совместной собственности, а затем изъята в счет долга по ипотеке. Кадастровая стоимость жилья — более 18 млн рублей, рыночная — от 21 до 40 млн.

* Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом