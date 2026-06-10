В Грозном легковушка врезалась в пожарное депо, два человека погибли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Трагическое ДТП произошло 10 июня в Грозном: легковой автомобиль на большой скорости врезался в здание депо местной пожарной части. В результате удара погибли двое сотрудников МЧС, находившиеся на территории. Об этом пишет «КП-Северный Кавказ».

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на высокой скорости. Машина пробила ограждение и влетела прямо в служебное помещение.

В настоящее время информация о шести пострадавших сотрудниках проверяется. Двое из них, как уточняется, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Еще четверо пожарных были экстренно доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние двоих госпитализированных как тяжелое. Еще двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее трагедия случилась в Ханты-Мансийском автономном округе. Около полуночи 9 июня на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль сбил лося. В результате столкновения с диким животным 21-летняя пассажирка скончалась на месте.