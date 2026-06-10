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НовостиВ мире10 июня 2026 8:37

«Скоро за мысли на русском будут штрафовать»: МИД РФ иронично высказался о запрете книг русских писателей на Украине

Захарова назвала космическим бредом запреты книг русских писателей на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Захарова назвала космическим бредом запреты книг русских писателей на Украине

Захарова назвала космическим бредом запреты книг русских писателей на Украине

Главарь киевского режима Владимир Зеленский творит на Украине «бред космического масштаба», запрещая книги русских писателей, в том числе и Михаила Булгакова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На Украине скоро дойдут до того, что начнут штрафовать за мысли на русском», - отметила дипломат.

Комментируя инцидент в Полтаве, где чиновники запретили материалы с содержанием на русском языке, Захарова обратила внимание на то, что запрет касается не содержания в целом. А содержание на русском языке.

Напомним, 4 июня сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. В Сети появился видеоролик, как рабочие увозят замотанный памятник, после чего остается пустующий постамент.

А несколько дней спустя в Киеве произошла скандальная история. Молодой человек начал вслух читать отрывок из произведения Михаила Булгакова на месте снесенного памятника писателю. Впрочем, продолжалось это недолго.