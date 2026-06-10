Захарова назвала космическим бредом запреты книг русских писателей на Украине

Главарь киевского режима Владимир Зеленский творит на Украине «бред космического масштаба», запрещая книги русских писателей, в том числе и Михаила Булгакова. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На Украине скоро дойдут до того, что начнут штрафовать за мысли на русском», - отметила дипломат.

Комментируя инцидент в Полтаве, где чиновники запретили материалы с содержанием на русском языке, Захарова обратила внимание на то, что запрет касается не содержания в целом. А содержание на русском языке.

Напомним, 4 июня сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. В Сети появился видеоролик, как рабочие увозят замотанный памятник, после чего остается пустующий постамент.

А несколько дней спустя в Киеве произошла скандальная история. Молодой человек начал вслух читать отрывок из произведения Михаила Булгакова на месте снесенного памятника писателю. Впрочем, продолжалось это недолго.