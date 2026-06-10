Экс-премьер Польши Миллер: снос памятника Булгакову — начало сожжения книг РФ

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер осудил снос памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве. Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер осудил снос памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве и заявил, что на Украине наступает «время сожжения книг» на русском языке. Об этом политик написал в сети X.

«Украинские варвары снесли памятник Михаилу Булгакову в Киеве. Теперь настало время сожжения книг. К слову, все они написаны на русском языке», — говорится в сообщении Миллера.

Памятник Булгакову на Андреевском спуске в Киеве был демонтирован 4 июня. Переименования улиц, борьба с памятниками советским и российским деятелям, а также со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком, на Украине начались после госпереворота 2014 года.

Как писал KP.RU, ранее украинский омбудсмен Елена Ивановская в интервью изданию «Левый берег» предложила ввести десятикратное увеличение штрафов за повторное нарушение языкового законодательства.