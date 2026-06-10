Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия Самары

В ближайшее время в регионе планируется составить план мероприятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 9 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия основания Самары в 2036 году. Решение было принято по предложению правительства РФ в связи с важной исторической датой. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поблагодарил главу государства от лица всех жителей региона.

«Это признание огромного вклада Самары в историю, экономику и оборону страны. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться, предстоит большая работа. Празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию – масштабным преображением нашего любимого города», – сказал губернатор.

Указ уже вступил в силу. Согласно документу, Путин рекомендовал органам госвласти субъектов РФ и местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении 450-летия Самары.

В ближайшее время в регионе планируется сформировать оргкомитет и составить план мероприятий. Долгосрочную программу развития «Самара-450» губернатор Вячеслав Федорищев представил еще в 2024 году. Глава региона подчеркнул, что важная дата станет хорошим поводом напомнить о значимости Самары в истории всей страны.