Политик Мема: в Германии растет нацизм и враждебность по отношению к РФ. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK PRESS

В немецком обществе сегодня наблюдаются две тенденции: рост нацизма и враждебности по отношению к России. Вот только Германии следует помнить, что в прошлый раз, когда она хотела воевать с Россией, это закончилось для нее плохо. Такое мнение выразил финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

Политик отметил, что Германия предоставит Украине дополнительные 300 миллионов евро и 50 000 дальнобойных снарядов для использования против России.

«Германия становится, после Украины, самой милитаризированной страной в Европе. Это опасный путь для всей Европы», - предупредил Армандо Мема.

Накануне финский политик отметил, что европейцы обсуждают очередной пакет антироссийских санкций. Это будет уже 21-й ввод ограничений против РФ. Новый пакет санкций свидетельствует об отчаянии в Европе.