ТАСС: атаковавшие Мелитополь дроны были начинены поражающими элементами Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники, которые атаковали Мелитополь утром 10 июня, были начинены поражающими элементами. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, в числе поражающих элементов металлические шарики различного диаметра и шляпки болтов.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что ночью 10 июня украинский БПЛА шёл целенаправленно на Исторический бульвар и потом сжег «Панораму Севастополя». Эта панорама уже подвергалась атаке - фашистами, в 1942 году.

Также сообщалось, что в пяти регионах России ночью и утром 10 июня объявлялась ракетная опасность.

Кроме того, полпред Жога рассказал о режиме ракетной опасности во всех регионах УрФО. Полпред призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. По его словам, оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале.