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НовостиВ мире10 июня 2026 9:13

Билла Гейтса вызовут на допрос о его бывших связях с Эпштейном

Сооснователь Microsoft вновь попытается оправдаться по делу скандального финансиста
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
Миллиардера Билла Гейтса вызовут на допрос о его бывших связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллиардера Билла Гейтса вызовут на допрос о его бывших связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллиардера Билла Гейтса вызовут на допрос о его бывших связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источника, члены Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей намерены допросить основателя Microsoft о его связях с Эпштейном в рамках продолжающегося расследования в его отношении.

Ранее сообщалось, что Гейтс признал общение с осуждённым финансистом-педофилом Эпштейном большой ошибкой. Сооснователь Microsoft заявил, что их контакты ограничивались лишь совместными ужинами, о чём он теперь глубоко сожалеет.

Сайт KP.RU также писал, что скандальный американский финансист хотел пригласить американскую актрису Энн Хэтэуэй на встречу с Гейтсом, он предлагал вместе выпить кофе.