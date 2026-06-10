Билла Гейтса вызовут на допрос о его бывших связях с Эпштейном

Миллиардера Билла Гейтса вызовут на допрос о его бывших связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миллиардера Билла Гейтса вызовут на допрос о его бывших связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источника, члены Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей намерены допросить основателя Microsoft о его связях с Эпштейном в рамках продолжающегося расследования в его отношении.

Ранее сообщалось, что Гейтс признал общение с осуждённым финансистом-педофилом Эпштейном большой ошибкой. Сооснователь Microsoft заявил, что их контакты ограничивались лишь совместными ужинами, о чём он теперь глубоко сожалеет.

Сайт KP.RU также писал, что скандальный американский финансист хотел пригласить американскую актрису Энн Хэтэуэй на встречу с Гейтсом, он предлагал вместе выпить кофе.