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НовостиПроисшествия10 июня 2026 9:16

На Алтае пресекли деятельность экстремистского сообщества из более 150 человек

Молодые люди от 14 до 25 лет из 21 региона России планировали поджоги, избиения и нападения на людей неславянской национальности
Анна АДАМАЙТЕС
На Алтае пресекли деятельность экстремистского сообщества из более 150 человек

На Алтае пресекли деятельность экстремистского сообщества из более 150 человек

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае правоохранители пресекли деятельность межрегионального праворадикального сообщества, насчитывавшего более 150 участников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Организатором группировки выступил житель региона, который через Telegram координировал действия и пропагандировал националистические идеи. Мужчина создал местные ячейки в 21 субъекте РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар и Тюмень. В сообщество входили молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

Участники группировки планировали и проводили акции «прямого действия» в отношении лиц неславянской национальности. Среди преступлений – поджоги торговых точек, избиения и нанесение ножевых ранений по мотивам этнической неприязни. Следственные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям, включая терроризм, хулиганство и организацию экстремистского сообщества.

Ранее KP.RU писал, что в Краснодарском крае пресечен теракт, который готовили два человека по заказу запрещенной в России организации. Одним из задержанных по этому делу оказался несовершеннолетний, которого завербовали «за компанию».