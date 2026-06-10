В ХМАО задержали мужчину, который похитил и удерживал десятилетнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовске задержан местный житель, который подозревается в похищении десятилетней школьницы. Ребенка искали целых два дня, и всё это время он незаконно удерживал девочку у себя дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

«КП-Югра» пишет, что преступление произошло 7 июня на берегу Комсомольского озера. Злоумышленник запугал ребенка и заставил выполнять его требования, после чего силой усадил девочку в личный автомобиль. Похититель привез жертву в свою квартиру, где удерживал ее до тех пор, пока её не освободили правоохранители.

В отношении 47-летнего жителя Нижневартовска уже возбуждено уголовное дело о похищении человека. На данный момент мужчина задержан. Следствие направило в суд ходатайство, чтобы заключить фигуранта под стражу на время разбирательства.

Ранее в региональном УМВД сообщили, что мать потерявшейся девочки сама обратилась в полицию. Ребенок отпросился погулять к озеру и домой так и не вернулся. Как позже написала в своих соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские всё же нашли ребенка в одной из жилых квартир.